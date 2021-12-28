曾因強制猥褻罪獲緩刑4年，期間被科技設備監控的曾姓男子，卻利用臉書邀約未滿14歲的少年外出後加以性侵，曾男以此方法陸續性侵3名少年，高雄高分院更一審認定他犯後否認犯行、態度不佳，依加重強制性交罪將他判囚10年，最高法院駁回上訴定讞。

2014年到2018年間曾男因強制猥褻案件被判10月，緩刑4年期間，遭科技設備監控，但他卻在2017年以臉書加入一名少年為好友，然後約對方外出到一處堤防下方空地，不顧對方抗拒加以性侵。

2019年間，曾男利用機會搭訕另2名少年，分別開車載到堤防附近空地性侵，被害少年的父親發現後，向警方報案，檢方偵結後將曾男起訴。屏東地方法院一審將曾男判囚14年。

高雄高分院更一審認為，曾男對少年性侵，戕害其身心發展甚鉅，自應嚴加責難，考量他犯後矢口否認犯行，或全盤否認有何性侵害行為、或辯稱所為性行為是經由少年同意或未遭拒絕，犯後態度不佳，將曾男判刑10年，上訴後，最高法院駁回確定。