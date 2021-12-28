相聲界大老宋少卿今（28日）凌晨再傳酒駕被警方查獲，據了解，宋少卿有酒駕經歷，但先前已「浪子回頭」承諾不再犯；而今年5月時，媒體人黃暐瀚母親遭酒駕撞死時，宋少卿與宅神朱學恆於9月的直播談及此事時，還自陳是「酒駕犯行的學長」，未料如今舊事重演。

宋少卿為相聲瓦舍創辦人，於2003年、2004年間曾因酒駕疑雲鬧上新聞版面，而宋少卿在2005年間出席一場宣導酒後不開車的記者會時，便曾以打破酒瓶之舉，誓言不再酒駕。

而今年5月間，媒體人黃暐瀚的母親於台中遭酒駕美髮師撞死，今年9月間宋少卿與朱學恆在直播上談及此事，宅神一時激動痛罵若他是黃暐瀚絕對會把酒駕的人活活打死，讓當時宋少卿聽完面露尷尬，自嘲是「酒駕犯行的學長」，宅神則趕緊緩頰回應「不好意思剛忘了，又提到這個話題，我每一次都不小心講到這東西」。

宋少卿當時說，他每次看到因酒駕造成他人家庭破碎都感到汗顏，但也困惑為何該些人沒能迷途知返，或是如他一般自酒駕行為中「驚醒」，還沒來的及反省自己就釀成事故。

豈料話才說完沒幾月，藝人宋少卿今天凌晨2時36分許，酒後駕車行經新北市板橋南門街與府中路口，撞到前方計程車，經計程車司機報案後，經警方到場實施酒測，發現其酒測值高達0.95，立即將其帶回分局偵辦，並依公共危險罪移送新北地檢署偵辦，檢方訊後諭令3萬元交保。

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