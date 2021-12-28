台灣民意基金會提供

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蔡政府完封四大公投，台灣民意基金會今天公布民調，和上個月相比，蔡英文總統職務表現贊同率下滑0.4個百分點，基金會董事長游盈隆表示，四大公投戰役並沒有讓蔡總統聲望一飛沖天，依然在中低檔徘徊。四大公投結果對蔡總統和民進黨政府只是消災解厄，「只有保平安，沒有添福壽」。

台灣民意基金會今天公布民調，對於蔡英文總統處理國家大事的方式，有11.7％非常贊同，34.7％還算贊同，23.4％不太贊同，17.9％一點也不贊同，12.1％沒意見、不知道或拒答。

游盈隆表示，換句話說，最新民意顯示，在 18歲以上台灣人中，四成六基本上贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，四成一不贊同，贊同者比不贊同者多5.1個百分點。蔡英文總統聲望還是維持在 4 字頭，她處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策，沒擁有過半數公民的贊同。

同時，不贊同她處理國家大事方式的公民有四成一。和上個月相比，蔡英文「總統職務表現贊同率」46.4％，和上個月比下滑 0.4 個百分點，而「總統職務表現不贊同率41.3％，比上個月增加0.1個百分點。

他說，整體而言，過去近兩個月，歷經驚天動地的四大公投戰役，達成民進黨政府設定的「四個不同意」目標，沒有一項公投過關，照理說蔡英文的總統聲望應該一飛沖天才對，但事實並非如此。

游盈隆表示，研究發現，過去兩個月蔡英文總統聲望幾乎沒有變化，證實四大公投結果與蔡總統聲望起伏不具有意義的關連，她的聲望依然在中低檔徘徊，距離百分之五十大關還有一大步。

他說，從另一個角度看，四大公投結果真正的意涵是：蔡政府成功地技術性封殺在野黨與民間團體來勢洶洶的公投提案，避開了一場可怕的政治災難，並沒有因為四大公投的結果而被民眾捧上天。

游盈隆強調，一言以蔽之，四大公投結果對蔡總統和民進黨政府的功能只是消災解厄，或是說「只有保平安，沒有添福壽」的效果。

他回顧過去一整年，前四個月蔡英文總統聲望一直都維持在五成以上，但五月疫情風暴改變了這一切。五月，她的聲望重挫 8.7 個百分點，降到四成六；六月，繼續下降到四成三，是2020年1月總統大選以來的最低點；從此以後，除了十月疫情解封，她的聲望再也沒有回到百分之五十以上。從這個角度看，蔡總統目前聲望處於中低檔狀態，其來有自。

而其中最重要的因素，他認為，除了五月疫情風暴造成確診與死亡人數急遽攀升，錯誤疫苗政策和四大公投議題是壓低她民意支持度的最明顯因素。整體而言，今年對蔡英文總統而言，是政海波濤洶湧的一年，和2020年完全無法相提並論。