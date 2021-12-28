基隆市議員鄭文婷表示，11月申請場地舉辦公投說明會時，一直被不明力量阻撓。（市議員鄭文婷提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市議員鄭文婷表示，11月申請場地舉辦公投說明會時，一直被不明力量阻撓。（市議員鄭文婷提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市議員鄭文婷不滿被政治霸凌，今天再次於臉書爆出受到不公平對待，並提及，11月舉辦公投說明會時，先後申請在奠濟宮、光一路橋下的場地接連被臨時取消，區長表明自己是「被指示」。鄭喊話，如果「黑手」一直靠近，將公開真相讓大家檢視。

鄭文婷表態參選基隆市長惹風波，加上不斷與其他政黨合作評論基隆重大議題，多次與民進黨立場不同調，引起黨內不滿，她26日自爆黨團總召位置將被撤換，民進黨基隆市黨部主委蘇仁和出面解釋，過往總召採輪流擔任，這屆則未明定規則，但若黨內有其他人想擔任，將循規定進行表決，絕不會因個人行為衍伸開鍘問題。

不過，鄭文婷對此說法並不買單，她質疑，如果有輪流擔任總召的慣例，至今也已快一年半為何都沒有換過？且黨團內始終沒有人提及這件事，為何偏偏挑在她自爆要被開鍘後才突然有這樣的講法？

鄭文婷表示，這段期間確實受到不公平的對待，她提及，11月接到通知，每位議員都要辦一場公投說明會，當時已感受到不友善的力量在身邊出現，場地申借的過程阻撓不斷、小動作鑿痕斑斑，從第一次借奠濟宮被取消，到租借光一路高速公路橋下，也在活動前2天被撤銷，當下錯愕的詢問區長，只得到「有人指示他這樣做」的回應。

她說，這段期間受到的遭遇，必定有跡可循，只希望黨內初選能回歸正常，既然黨中央有設定公平競爭的遊戲規則，就應該依循這項規則，她強調，自己不會傷害別人，但如果「那隻黑手一直對我靠近」，也只能逐步把真相攤出來讓大家檢視，期待一個公平的競爭機會，哪怕結果不如預期，也會心服口服的全力支持獲勝的一方，協助本黨提名的候選人順利當選，完成使命。