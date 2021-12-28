高雄酒駕1死3傷案，新北市長侯友宜今上午主持道安會報，裁示新北市警察局，年底將近，要加強酒駕取締專案，因這種像是沒辦法預判的殺人案，喝了酒就在馬路上開車非常危險，會後新北市警察局副局長黃勢清表示，今晚就開始進行酒駕專案取締。

侯友宜說，新北市警察局雖在酒後駕駛防制專案獲得交通部的金安獎冠軍，但提醒要更嚴格落實執行酒駕防制，尤其高雄重大酒駕事件發生，引發社會矚目，他要求警察局在這段時間，隨時要規畫酒駕取締專案，因為可以看到年底，大家開始吃尾牙、春節期間聚餐。

侯友宜表示，去年礙於疫情，民眾沒那麼熱絡去吃尾牙年節聚餐，今年氣氛看起來，大家覺得疫情舒緩，病毒都阻擋在境外沒事了，開始出現報復性吃尾牙、喝春酒，相信今年如不好好更嚴格進行多次酒駕專案取締，今年酒駕造成的事故死傷會更嚴重。

黃勢清說，元旦前就會先有一波酒駕取締專案，並向業者宣導要提醒顧客，酒後不能上路要找代駕。

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