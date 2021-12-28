台中市長盧秀燕28日主持市政會議表示，今日是今年最後一次市政會議，因疫情較穩和，下周將繼續隔周實施行動市政會議，針對近日來返台民眾爆增，統計到27日居家檢疫的民眾高達3237人，台中市為國際大都市，還有外國人來台中處理重要公務，平常時居檢人數1500人，12月中旬每天破3000人增加1倍，民眾嚴守規定不要功虧一簣。

中央流行疫情指揮中心公布因應農曆春節前入境人潮，執行春節檢疫3方案，盧秀燕說，農曆年前民眾返台過節，須遵守3種居檢方案，回家再自主管理，如果共處一屋，要求一人一室，且共處同房子千萬不要與家人接觸，不要共桌吃飯過年，這些權宜措施，不管是10加4或7加7方案，都要提高警覺、保持距離，家人不要因為過個年，造成防疫功虧一簣。

盧秀燕說，從12月中旬以來，幾乎每天都是人數倍增，進入台中市的民眾，從國外回來或者外國人入境來台中，都是平常1倍以上，正在居家檢疫的人數高達3237人，民眾在3種居檢方案中，民眾要保持距離，不要共處一室。

盧秀燕強調，民眾返台防疫期間，家人也是處於自主管理的一部分，呼籲大家在防疫方面要特別小心，到目前為止，疫情漸平穩，但不希望因為過個元旦、春節造成疫情影響。