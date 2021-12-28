欣陸(3703)旗下營造工程事業大陸工程獲選承包96億元的台北捷運環狀線CF680C標機廠工程，目前累積在建工程金額超過740億元 創下歷史新高。

大陸工程接獲台北市政府捷運工程局通知，獲選承包「台北都會區大眾捷運系統環狀線北環段CF680C區段標工程/北機廠」工程。大陸工程公司憑藉過去卓越的工程實績與經驗，及五個多月的備標準備，最終贏得此最有利標案工程。本標案共有四個子施工標，包含機廠土建工程、水電及環控工程、建築物管理系統(BMS)工程、及電梯和電扶梯工程等。其中土建工程規模為地下三層機廠，總面積為3.47公頃，開挖深度約22.3m，屬於大面積深開挖施工，結構為明挖覆蓋模式。

大陸工程指出，本案合約金額為新台幣96億元(未稅，含稅價約為101億元)；加上本筆新案挹注後，大陸工程在建工程案量累計超過新台幣740億元，創下歷史新高，相當於大陸工程2020年合併營收的5.3倍，將足以支撐未來幾年的營收成長目標。

大陸工程為國內知名營造商，除本案外，尚承攬桃園捷運綠線、台北捷運萬大線及台南鐵路地下化等重大交通工程標案，為國內軌道工程重要推手。