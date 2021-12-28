由於投資人對土耳其貨幣政策仍有擔憂，里拉(Lira)兌美元周一大跌8%。土耳其政府在上周進行數十億美元市場干預之後，里拉曾在上周大漲50%。

周一里拉跌至11.6兌1美元。QNB投資說，主要匯率阻力在11.45和12.0，在10.57和10.25有支撐水準。

里拉在上周大幅彈升，回到11月中旬水準。

由於擔心Erdogan總統的連續降息政策將導致通膨上升，里拉在上周一跌到18.4歷史新低。

按照里拉目前水準，仍比去年底低上35%。

總統Ergogan在上周一稍晚公布了新計畫，財政部和央行將償付里拉兌換外幣存款時的匯率損失，引發里拉隨後大漲。

另根據交易員的計算，政府在上周的干預，給央行帶來80億美元的損失。資料顯示，央行在12月23日出售了13.5億美元的直接外匯干預，以支援里拉匯率。

儘管通膨已升至21%以上，在總統Erdogan壓力下，央行政策利率自九月以來已減少500個基點，來到14%。經濟學家預測，由於里拉貶值，預計明年土耳其通膨會超過30%。