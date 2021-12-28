大型類股漲跌互見下，28日韓國股市也在3千大關徘徊。目前，KOSPI在3001.18點，漲1.63點或0.05%。同時，韓元也走升。

受到社交禁令以及周末採檢數量減少，28日韓國每日確診數，在過去近1個月以來，首次低於4千位。不過，每日新冠重症案例，還是沒有明顯下降，患者數已連續8天都超過1千。。

權值股中，三星電子跌0.25%，SK海力士跌0.79%。不過，Naver卻漲0.26%，三星生物製藥也漲0.11%。

美元兌換韓元在1186.5價位，韓元升0.3元。