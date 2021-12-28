一名女網友日前在網路上指出，公司一名男同事都在觀察她上廁所用幾張衛生紙，還跑來跟她說，抽3張衛生紙擦屁股太浪費了，而且都不會折，讓女網友聽了傻眼，更可怕的是，男同事還知道她沒有折衛生紙，讓不少網友聽了也紛紛留言：「他管太多了吧」、「這是性騷擾」，更有人要原PO檢查一下廁所，「你被偷拍了吧」。

一名女網友26日在臉書「爆怨2公社」發文，同事上班都在觀察她大便用幾張衛生紙擦屁股，還白目地跑來跟原PO說「我發現你上廁所都一次抽3張，而且不會折了再多擦幾次，會直接丟？」，像他一次都只用一張衛生紙擦屁股，讓原PO聽了非常傻眼，「衛生紙公司出的，也沒花到你的錢，到底有什麼問題？」當她反問男同事為何知道她用幾張衛生紙，男同事只回答，他是用聽的觀察到的。

原PO指出，她回家問媽媽也是用3張衛生紙擦屁股，認為應該不是她有問題。對此，網友看完PO文後紛紛留言：「這是性騷擾」、「變態喔！關他什麼事」、「為什麼要注意別人大便用幾張衛生紙，噁心的同事」。

更有人質疑，男同事是怎麼知道的，「確定他沒有裝針孔嗎」、「抽幾張可能可以聽，但有沒有折聽得出來？」、「被偷拍了吧，檢查一下廁所」、「直接告知主管吧」「你上廁所他在外面聽也太可怕了吧，建議反映給上層，跟這種人上班感覺不安全」。