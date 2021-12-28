歐陽龍與傅娟婚後生了三千金妮妮、娜娜與娣娣，全都進了演藝圈發展，其中，二女兒歐陽娜娜以秀麗外型與才氣少女特質聞名，這些年將事業重心放在大陸，人氣持續飆漲，成了兩岸最知名星二代，幾年下來歐陽娜娜在外型與風格上有明顯變化，最近她出席音樂盛典並帶來表演，一套褲裝心機前胸大挖空，造型讓人驚豔直呼：「娜娜瘦了」。

自小學習音樂的歐陽娜娜，原本已考取知名音樂學院準備赴美深造，但最終決定投身演藝圈，她15歲就出道，當年還是青澀小女孩，在粉絲的守護下，歐陽娜娜如今已是21歲青春正盛的女明星，風格多變但人氣不變，成熟風格也很受各大精品、廠商喜愛，儼然廣告商新寵兒，而她也持續耕耘音樂領域，出版了同名個人專輯三部曲，這回便是以《nana III》及單曲〈無名浪潮〉拿獎登台。

15歲就出道的歐陽娜娜，如今已從少女變成21歲小女人。(翻攝自歐陽娜娜工作室微博)

歐陽娜娜這次回歸音樂人身分，出席第十五屆「音樂盛典咪咕匯」頒獎典禮，她以個人專輯及單曲拿下「年度數字EP」及「年度十大金曲」雙大獎，歐陽娜娜的登台造型也不負眾望，乍看是簡單的寬鬆灰色褲裝，但外套剪裁透露心機，胸前及後腰處做了收束剪裁，娜娜內搭白底綴花平口小可愛，展露美胸與水蛇腰，微性感不失文青風，被認為尺度恰到好處。

歐陽娜娜登台美照曝光，隨即引發討論，不少人都覺得歐陽娜娜日常的自律沒白費，整個人明顯擺脫嬰兒肥，瘦了一大圈，穿上這樣合身又露身材的服裝，還能顯得纖細修長，還因短髮而在性感中帶著點帥氣，被盛讚：「這套很適合她」、「衣服給人加分了」、「娜娜是仙女本人了」。