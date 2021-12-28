資深藝人澎恰恰因投資電影失利欠2.4億宣布破產，開始馬不停蹄的工作賺錢，一年下來償還2000萬，剩下2.2億債務，卻傳出逃避債主、未出庭等爭議，坦言身心狀況很不好，連錄影都會閃神。昨（27日）澎恰恰開直播跟粉絲互動，驚吐剛從醫院回來，因為血壓飆破190，並預告接下來有賣年菜的計劃，另闢財源希望多點收入。

澎恰恰在直播中大展才華，自彈自唱給粉絲聽，並親民地跟廣大的網友們互動，期間他提到自己的聲音怪怪的，因為剛從醫院回來不久，「血壓飆到190幾！有時候身體不是我能夠控制，尤其這種溫差很大的時候，老人家要注意。」接著表示今年冬天特別奇怪，冷的時候超冷，幾天後又回到20幾度，忽冷忽熱很難適應。

有網友留言說澎恰恰衰老很多，他笑認：「對啊！眼袋都跑出來了」，接著預告過年即將來臨，很多直播平台都會販售年菜，詢問網友若他賣年菜是否會支持：「我想多一點收入，多一點可以還錢，大家來捧場可以嗎？」眼見網友們的回饋很熱烈，澎恰恰開心地大呼：「讚讚讚，有喊聲的都要買喔！」並預告28日會試煮年菜給大家看，如果覺得味道不錯，希望能多加支持。

另外，澎恰恰1月7日晚間將與搭檔許效舜於台南文化中心重現《鐵獅玉玲瓏》的經典演出，大批網友都留言表示期待。