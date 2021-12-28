「數位發展部組織法草案」即將在立法院三讀通過，屆時將成立專責的「數位發展部」，不過，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠、副總召高虹安質疑，數位發展部未納入數位金融科技、NCC的網路平台監理，連機關移撥人數都還沒有規畫，呼籲從組織精簡的角度，執政黨對於數位發展部業務整合、組織員額移撥與原機關單位精簡。

高虹安指出，歷經朝野一年多的討論，數位發展部終於要成立，希望數位治理可以有主管機關部會解決問題，政府未來在進行數位治理時，權責一定要分明；使用各類牽涉到國人或使用者個資的數據時，一定得小心，完善防火牆，避免資料外洩。

耗資1億9千8百萬「租用」的公費疫苗預約平台，上周五宣布即將停用。根據採購網，疫苗預約平台的租用期間是到2022年的6月，照理說提早終止使用可以退款，政府只喊退款，卻甚麼事都沒做，高虹安認為，議價失能，看到數位採購的問題，期待數位發展部成立後，藉由數位治理，減少花冤枉錢，並藉由先進技術及專家，對數位系統發包有監督制衡機制。

邱臣遠則質疑，數位發展部成立初期，需仰賴大量專家學者意見，結果專業人員聘用不超過百人，在這樣限制下如何統籌數位轉型跟數位治理，面對當前日漸複雜的數位治理問題，我們更希望能夠協助政府找到解決方法，而非「選舉口號」。

根據目前規劃，數位發展部將分別從經濟部、交通部、國發會與行政院資安處等機關移撥業務，卻仍未納入數位金融科技，也未納入NCC的網路平台監理，連各機關可以移撥多少人都還沒有規畫，包括工業局都擔心業務移撥，產業主管機關會不會變更，更擔心目前組織業務編組遭到裁撤，這些都沒有談清楚。

民眾黨團支持數位發展部的成立，但是從組織精簡的角度，執政黨對於數位發展部業務整合、組織員額移撥與原機關單位精簡，也應該一步到位，同時也呼籲未來的組織改造，要往部會整併精簡的方向邁進。