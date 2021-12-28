士林地院法官宿舍本月21日遭竊，警方經過6天偵辦，27日晚間在大同區一間自助旅館逮捕張姓主嫌以及負責銷贓的一對夫妻等3人，起出遭竊的筆記型電腦，但張男偷行竊得手價值1萬多元的金飾、信用卡都均已變賣、丟棄，現正由警方訊問中。

21日下午士林地院某法官返回位在重慶北路的宿舍，驚見門鎖遭電讚破壞，立刻拍照上傳LINE群組，提醒住在同棟的法官注意竊賊，另一名女法官下午接到銀行通知信用卡遭盜刷，晚間返家赫見屋內遭棄賊翻箱倒櫃，清點發現筆記型電腦、1條價值萬元的金飾遭竊，隨即報案。

轄區士林警分局受理，立即展開調查，發現35歲張姓竊賊，本月19日才在信義區市民大道行竊一間診所，當時遭民眾當場發現，警方以現行犯逮捕，20日台北地檢署檢察官諭令交保，21日張姓竊賊又跑到士林區犯案，被捕後稱「不知道是法官宿舍」。

據了解，35歲張姓竊賊負責下手行竊，與另一對40張姓夫妻分工，張姓夫妻負責銷贓，已變賣行竊得來的金飾且盜刷信用卡，起出價值2萬的筆電，避免電腦內資料外洩，讓法官鬆了一口氣。警方現正並循線追查銷贓管道追回遭竊金飾，預計傍晚移送士林地檢署複訊，檢察官可能以反覆實施之虞向法院聲請羈押。