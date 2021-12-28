大陸知名經濟學家姜超，今年2月從海通證券離職加盟中泰資產管理，隨後推出由其管理的首個產品，沒想到不到一年，該產品就已虧損20%，績效遠遠低於預期，這也讓大陸網友們不禁感嘆，「理論與實際操盤還是有很大的差距」、「研究與實務能力的不同，交易是違反人性的。」

新浪財經報導，姜超為清華大學計量經濟學博士，從事宏觀與債券投資研究15年，職業生涯屢次獲得有大陸證券界奧斯卡之稱的新財富（大陸財經雜誌）評選宏觀與固定收益研究第一名，今年2月轉行投資前，姜超在海通證券擔任研究所副所長及首席經濟學家。

由於姜超在業界小有名氣，因此年初宣布轉戰投資時曾引起不小震撼，隨後他在4月份推出掌管的首支產品「中泰超新星1號」，然而截至20日，該產品在短短8個月就虧損20%，姜超的操盤績效不如名氣來得響亮。

報導指出，產品剛成立時在5月份就出現回測，之後的6至9月都出現連續下跌的狀況，10月止跌但仍在低檔出現出現震盪，現階段該產品的淨值約為0.8076人民幣，下跌約20%。

此事引起大陸網友們熱烈討論，許多人認為姜超跌跤證明理論與實務是完全不一樣的東西，「露餡了，以前靠嘴可以，現在不行了」、「理論跟實務本來就有很大的差別」、「這件事顯示研究與實務能力的不同，交易是違反人性的」、「相信以姜超的勤奮，假以時日會有所作為。」

事實上，從理論派轉型實務派，姜超早有心理準備，先前受訪時就曾表示，「從研究轉型投資是一個巨大轉型，投資不容易，想要取得不錯的獲利更是難上加難，但這是一份值得自己努力的事業。」