大陸國台辦前副主任、全國台灣研究會副會長王在希表示，明年的台海局勢依然會處於嚴峻複雜和跌宕起伏的緊張狀態，但大局可控，解決台灣問題的主導權還在大陸一方。

環球時報報導，王在希受訪時表示，對明年的台海局勢進行了預測。

王在希說，明年的台海局勢依然會處於嚴峻複雜和跌宕起伏的緊張狀態。他指，當然，希望美國停止打「台灣牌」、改變「以台制華」的基本戰略，或是期盼民進黨當局不搞台獨分裂、改邪歸正，都是不現實的。

他說，但大陸要保持戰略定力，要有戰略自信，也要有一定耐心，中國的發展強大是誰也不可能阻擋得住的，「東升西降」也是個客觀趨勢，中美之間難以完全脫鉤，競爭中會有合作，「民進黨當局妄圖倚美謀獨、以疫謀獨、以武謀獨，都不可能得逞」。

被問怎麽看待美國的一中政策？王在希表示，美國政府所謂的「一個中國政策」，和我們講的「一個中國原則」可以說已經不是一回事。尤其從川普開始，美國的一中政策越來越呈現空心化趨勢；拜登上台後，明確宣稱美國將致力於在「與台灣關係法」、中美三個《公報》、對台「六點承諾」的基礎上奉行一中政策。

他又指，「與台灣關係法」及對台「六點承諾」，和三個《公報》幾乎對立，美國又強調國內法大於國際法，事實上就把三個《公報》架空了。

他認為，從宏觀戰略上分析，兩岸局勢主導權還是在大陸一方。美國可以打「台灣牌」，可以在台海製造緊張局勢，甚至千方百計誘發軍事衝突，但台灣問題最後什麽時候解決，具體用什麽方式解決，總體上取決於大陸最後的決心。

他表示，儘管不能完全排除民進黨當局會鋌而走險，但一般情況下可能性很小。原因主要有三點：第一、大陸在軍事上始終對台保持高度威懾。第二、台灣現在已被美國深度控制，無論是民進黨還是國民黨，都不敢違背美國的戰略意圖。第三、民進黨當局受到台灣主流民意的制約。

對於台灣舉行四大公投，結果四案均未通過，王在希說，公投結果並沒有真正反映台灣民意，民生議題被民進黨當局操弄成政黨對決。而從人數來看，國民黨和民進黨都只拿到藍綠基本盤的票，中間選民票數非常少。