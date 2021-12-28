高鐵春節疏運自明年1月27日（四）至2月7日（一）共12天，台灣高鐵公司表示，旅客可自12月30日（四）凌晨零時起，透過「T Express」手機購票系統、高鐵合作的便利商店、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，預購春節車票。

高鐵表示，2022年春節疏運期間，加開450班次列車（南下222班、北上228班），總計12天共2166班次列車。建議旅客預先訂位，提早取票，節省寶貴時間。另春節疏運期間特別增開1／28（南下）、2／3至2／6（北上）夜間車次，部分車站的列車抵達時間將超過凌晨零時，旅客須注意接駁方式。

另1月22日（六）是補上班日，高鐵當天將增開3班次北上列車，併同春節疏運自12月30日（四）開放購票。

高鐵春節疏運期間適用「早鳥優惠」、「大學生優惠」、「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，可透過高鐵企業網站首頁查詢「購票資訊→購票優惠」。TGo會員月月Go有禮、20人以上大型團體、校外教學等專案，春節疏運期間暫不適用；持定期票或回數票者，如優惠效期含1月29日至2月6日國定假日期間者，台灣高鐵將自2月7日（含）起自動展延對應天數。