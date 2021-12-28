藝人宋少卿又出事了！2003年、2004年宋少卿都曾因酒駕被抓，今（28）日凌晨2時36分許，他又酒後駕車，行經新北市板橋南門街與府中路口時，撞到前方計程車。經計程車司機報案後，警方到場酒測，酒測值達0.95，警方隨即將宋少卿帶回分局偵辦。而曾在直播節目與宋少卿談酒駕議題的「宅神」朱學恒，在新聞曝光後也在臉書表示，「累犯就是應該加重再加重其刑」。

宋少卿因酒駕出事已不是第一次，2003年他涉嫌酒駕撞上路邊的車子後逃逸，30小時後才出面道歉，但否認有喝酒；2004年，他也因酒後衝撞路邊轎車後睡在車上，經酒測結果高達0.81，被依公共危險罪嫌移送士林地檢署。

今年9月朱學恒與宋少卿在直播中談到酒駕話題時，朱學恒忍不住怒罵「一定把酒駕那個人活活打死！」宋少卿聽了後表情變得凝重，並坦承自己是酒駕犯行的「學長」，朱學恒則馬上尷尬道歉，直呼「不好意思剛忘了，又提這件事情，我每次不小心講到這個東西，實在不好意思」。

如今宋少卿又因酒駕釀禍，朱學恒今（28）日在臉書分享宋少卿遭逮的新聞連結表示，「唉呀呀這位酒駕犯行學長一犯再犯，不靠嚴格他律看來靠自律是沒有用的。該嚴懲的要嚴懲啊，累犯就是應該加重再加重其刑，刑拘十五天再扣車很合理啊。」

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障