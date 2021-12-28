伊雲谷(6689)為景碩規畫IT持續性營運配套機制，以防在遇上突如其來的天然災害，或是駭客入侵、惡意程式碼感染等攻擊，確保產線正常運作，營運不受影響。

企業除了在完善自身資訊安全防護機制外，更需要加強系統備援機制（Disaster Recovery）的建立，身為全球Flip Chip前三大主要供應商與台灣專業半導體載板主要製造商的景碩，也同樣面臨這樣的挑戰，經伊雲谷協助，其以內部營運系統、穩定度、效能表現及成本投資效益等為考量，採用Oracle Cloud Infrastructure 作為企業雲端系統備援環境，同時將廠區的製造執行系統（MES）及企業資源規劃系統（ERP）系統備援至雲端環境，達成災難發生後復原時間目標（RTO）小於4小時內，以及復原點目標（RPO）小於一天，確保營運不中斷。

雙方歷經10個月的合作討論與問題排除，不僅透過運用Oracle Cloud Infrastructure成功跨4座廠區、12個系統的DR Site串聯，更結合伊雲谷千家企業服務的專業經驗及優勢，成功實踐無痛搬遷上雲，確保營運與生產流程不中斷，奠定數位轉型的基礎。