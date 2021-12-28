大新竹合併議題引發爭議，新竹市長林智堅27日在記者會上表示，9月初提出新竹縣市合併升格的倡議後，惜因為政黨立場的介入，蒙上政爭的陰影，為能促成朝野加速修法，他宣布不會參選2022大新竹合併後的首任市長。不過，聽完林的說法，資深媒體人黃暐瀚想到桃園市長鄭文燦在8月底一句話，直呼破案了，原來這是林智堅推動新竹合併的理由。

黃暐瀚今（28日）在網路節目「POP撞新聞」上表示，林智堅昨在記者會上宣布棄選，並表示，「9月初」他提出新竹縣市合併升格的倡議後，第一時間得到楊文科縣長的支持，相關民調也有近6成大新竹鄉親支持合併升格。黃指出，林智堅9月提縣市合併，而現在是12月，所以林當了7年的新竹市長，到了3個月前，才發現新竹縣市要合併，否則會阻礙新竹縣市和竹科的戰略發展，如果真如林所言，那為何3個月前才提出？

為何林智堅會在今年9月提出？黃暐瀚觀察，9月沒有發生什麼事，不過今年年中時候，那時媒體都在報導基隆市長林右昌可能選台北，林智堅可能選桃園的訊息，可視為民進黨測試的風向球，就在8月29日鄭文燦對媒體公開表示，林智堅「目前不在桃園的政治版圖裡」，然後林智堅9月就提出新竹縣市要合併，黃暐瀚這時拍一下桌子，大呼「是不是破案了」。

黃暐瀚總結，林智堅早在2014年第一次當選新竹市長的時候，就應該開始謀劃，逐步推動，怎麼會當了7年的新竹市長都不倡議，偏偏在8月底被鄭文燦說了一句：「林智堅不在桃園的政治版圖」之後，9月橫空出現「竹竹合併大新竹市」的想法。黃強調，這不叫因人設事，什麼才叫因人設事？