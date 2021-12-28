73歲黃姓婦人上個月接獲詐騙集團假扮「假女兒」來電借錢未果，豈料，詐騙成員不死心，這次還要讓他「母親」變成人頭帳戶！黃婦昨天接到「假女兒」來電，稱因工作需要，要將134萬元匯入其戶頭，請她轉帳至「假表妹」帳戶，所幸婦人到銀行設定帳戶時，行員察覺有異，通知警方到場，才揭穿這場騙局。

昨天上午10時，高雄市警局楠梓分局加昌派出所接獲銀行人員報案，指有婦人疑似遭到詐騙，在銀行想要設定大額約定轉帳，警方趕到現場關心，發現該黃姓婦人上個月才接到詐騙集團成員假扮的「假女兒」來電借錢，差點將數10萬元退休養老金匯出，當時行員機警報警攔阻，沒想到「假女兒」不死心，這次卻要讓他的「母親」變成人頭帳戶！

黃姓婦人27日一早再次接到在北部的「假女兒」來電，電話中，對方稱因爲工作需要，會匯新台幣134萬到黃婦的戶頭，請黃婦代為轉帳到「假女兒」的「表妹」戶頭裡。

黃婦接到電話後趕往銀行想了解如何匯出大筆款項，行員察覺有異，通知警方前來關心，員警到場了解案情後，當場告知婦人，這是詐騙集團常見的洗錢手法，若稍有不慎，隨意接受不明贓款後再轉出，將可能被詐騙集團利用成為人頭帳戶，行員及警方聯手讓該詐騙集團計畫破局。

警方提醒民眾，詐騙集團會假冒親友來電，以借帳戶匯款避稅等話術來欺騙被害人，並將金錢轉進被害人帳戶；而接受不明贓款的民眾若聽信詐騙集團話術，將該筆金額再轉出或領出，將導致自己的帳戶淪為詐騙集團的人頭帳戶，甚至遭到司法警察機關的調查或凍結名下所有存款，民眾不可不慎。