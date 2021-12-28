主潮流的「蓬萊舞台」陣容。（高市府提供）

高市府主辦的跨年晚會將在愛河灣登場，今年祭出史上最誇張雙舞台，有主潮流的「蓬萊舞台」及主創作的「高流舞台」，連日來擠牙膏式宣傳，引發話題。今（28）日市府總盤點共23組卡司，橫掃34座金獎（金鐘、金曲、金音、金馬），陣容堪稱全台之最。

高市府指出，今年高雄跨年晚會演出卡司橫跨流行、嘻哈、電子、搖滾、民謠等類型，歌曲語言融合國語、台語、客語等，展現台灣音樂創作的豐富多元，更由民視、華視攜手首創雙無線台、雙製播、雙舞台，也呼應「2022台灣燈會在高雄」衛武營、愛河灣雙場域。

其中，蓬萊舞台由天團「浩角翔起」與Sandy吳姍儒擔任主持人，陳零九、邱鋒澤「九澤CP」開場，「神級搖滾教父」伍佰＆China Blue倒數前壓軸獨家演出，倒數後獲金曲、金音雙金肯定的滅火器樂團，將2022年首唱獨家獻給高雄。

此外，蓬萊舞台還有金曲台語歌王許富凱、客語歌手吉那楊淑喻，以及「全創作唱跳歌手」鼓鼓呂思緯、金鐘綜藝主持人炎亞綸、金鐘「國民姐姐」曾沛慈與「破億神曲製造機」Kimberley陳芳語、「第一代玉女掌門人」蘇慧倫、金鐘「全方位國民女神」安心亞、金馬「全方位女神」郭書瑤同台飆唱。

另方面，主創作的高流舞台邀請「全方位藝人」蔡昌憲搭檔「紅毯女神」瑪麗主持，由「新生代樂團」吾橋有水開場，「嘻哈金曲新人王」ØZI壓軸陪伴粉絲跨年倒數；跨年後「金曲歌后」魏如萱帶來超過40分鐘的精彩表演，陪大家一起歡度新年。

「金曲金馬原創歌曲嘻哈才子」李英宏、「嘻哈金曲歌王」Leo王、「全能創作才子」蕭秉治、「金馬獎最佳原創電影音樂獎得主」法蘭、受金曲及金音獎肯定的客語歌手米莎、「金曲創作型樂團」棉花糖、「雙主唱樂團」Crispy脆樂團，共11組歌手接力陪粉絲迎接新年。

「2022高雄跨年晚會」做為台灣燈會前會，首創雙舞台、雙製播規格，呼應燈會雙場域，精彩的演出內容自12月31日晚間7點開始轉播，由華視主頻全程播出；中華電信MOD及Hami Video，也將以多視角技術完整呈現跨年現場；串流平台由LINE TODAY LIVE官方帳號及Yahoo TV!同步直播。