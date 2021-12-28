不少人有收到支票的經驗，不過有網友收到ㄧ張面額僅5元的支票，好奇詢問「這個要怎麼花」，有眼尖網友發現，這張支票是「劃線支票」，只能存入戶頭兌現，紛紛留言提醒，為了兌現跑一趟銀行反而更虧。

一名男網友22日在臉書社團《爆廢公社二館》發文詢問，「這個要怎麼花」，並PO出1張照片，畫面中是1張5元的支票，有眼尖的網友發現，這張支票左上方印有雙平行斜線，記號中間註明BANK，屬於「劃線支票」，只能存入戶頭兌現。

有網友有網友猜測，這張支票的來源應該是保險相關的退費，「看就知道保險退費，保險公司不能掛帳，所以財務要退的保費只能開支票給客人」。

不少網友則留言提醒，為了5元支票跑一趟銀行反而更虧，「這個禁止背書轉讓，只能銀行存，開個車到銀行的油錢超過5元了」、「先花10元油錢，再到銀行排30分鐘，存到戶頭」、「有些銀行存收票據還要收5元手續費」。

也有網友幽默留言，「花幾百元買個漂亮的相框框起來」、「放在桌墊下，時刻提醒自己，哪怕1元、2元，都要跟人算的清清楚楚」、「騎腳踏車去銀行，沒事的話排一下隊，回程再自己貼一下錢買一杯飲料」。