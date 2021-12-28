永大機電（1507）28日召開股東臨時會進行董事補選，順利通過由股東含統台灣日立電梯股份有限公司提名的蔡尚育、林東昇、法人董事株式會社日立樓宇系統之代表人井手浩二共三位董事，永大表示未來將作為日立全資子公司前提下，與日立攜手加速推進合作進程。

本日股臨會出席率73.77％（301473493股），蔡尚育獲得295952170權，法人指派井手浩二295908989權、林東昇295822320權。解除董事禁業禁止案以98.159％通過（295893368權）。

根據先前永大公開資訊，此次臨股會為補選先前辭任的美商UT Park View，INC.法人代表人張偉聰、許瑞鈞及許作名等三位，此次推選的三名董事蔡尚育及林東昇為自然人，並多年在永大擔任要職；法人指派的井手浩二先生，在日立集團移動事業部工作多年，擁有豐富的電梯事業體經驗，此次補選的新任董事任期將於明年（2022）年04月17日補足原任期為止。永大表示，藉由此次補選能讓公司在未來與日立集團更密切並往共同的目標前進。