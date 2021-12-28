高雄捷運公司109年12月在高雄市政府經濟發展局指導下，與方陣聯合數位科技公司共同合作，獲得高雄市體感科技園區計畫補助（主題應用型），完成「高雄捷運中央公園站及美麗島站－地標再造，鳳翼天翔計畫」，推出之後，精彩內容讓人為之驚艷，深獲旅客好評。今年高捷公司與方陣公司以鳳翼天翔「中央公園站-天之篇」及「美麗島站-地之篇」報名參加美國Spark Design Awards星火國際設計大獎，並一舉獲得金牌獎（https://reurl.cc/Vjp01Y），這是台灣交通運輸公司在這項國際賽事首次獲獎，也讓世界看見高雄。

美國星火設計大獎（Spark Design Awards），在2001年首次舉辦，迄今已二十年。各類別獎項評比最核心的標準，即是該設計是否能激發「火花」，是否能改變現有規則、突破界限，並改善我們的生活環境。2021年星火獎共134件得獎作品，高捷公司《鳳翼天翔》榮獲Experience項目金獎，本項次僅有三件各國作品入圍，最終由鳳翼天翔獲得金牌獎。高捷公司也是本屆各類獎項唯一位獲獎的交通運輸公司。本屆參賽者眾多，知名國際品牌如Google、IBM、惠普、戴爾電腦、三星美國研究室、百事可樂等均榜上有名。

Experience項目始於2009年，聚焦於體驗與服務設計，從概念發想之初，在設計、製造/執行、展示、銷售等，藉由數據分析、人本設計來加強使用者體驗。這是一個全方位的挑戰，格外艱難，但也能因此鑑別出優質的設計。就像去年由陳其邁市長與廖泰翔局長揭幕的高捷《鳳翼天翔》大型藝術光影秀，取名《鳳翼天翔》，就是期盼高雄的未來同此意涵，「鳳凰展翅，天地遨翔」。

高捷公司董事長楊岳崑表示，高捷《鳳翼天翔》展演，集結最新體感科技、從空間、視覺、燈光展演、影像藝術、科技互動、音樂創作、表演藝術各個面向聚集在高雄捷運車站，能夠獲得國際評審肯定，除了欣慰、感動，更感謝高雄市政府與經發局對本案的指導，以及方陣聯合數位科技公司的優質技術支援。目前配合即將到來的跨年及台灣燈會在高雄，結合體感互動科技、巨型投影拼接技術的《鳳翼天翔》展演又重新啟動，歡迎民眾前往捷運站聆賞，相關資訊歡迎至高捷官方網站查詢。

高雄市政府經發局長廖泰翔指出，《鳳翼天翔》大型藝術光影秀是市府透過「高雄市體感科技園區計畫」支持，促成新創團隊─方陣聯合與高捷公司合作融合文化與科技的典範案例。去年推出時串連高雄「跨百光年」活動，讓整座城市觀光多點開花，吸引超過180萬人次觀看，不僅獲得高度迴響、帶動捷運運量提升，今年更榮獲美國星火設計大獎（Spark Design Awards）肯定，成功將高雄的科技能量推向國際。未來市府將持續推動「5G文化科技」計畫，促成更多應用落地亞灣場域實證，打造新世代文創藝術融合科技能量的展演，讓高雄成為文化科技的代名詞。