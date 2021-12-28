專業LED封裝製造大廠弘凱光電（5244）預計於明年1月19日掛牌上市，為配合初次上市前辦理現金增資發行新股及過額配售，對外公開承銷總共6895張，其中5436張採競價拍賣，競價拍賣期間為2021年12月29日起至2022年1月3日止，每日上午9時至下午2時，競價拍賣底價34.17元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，每標單最低1張，最高689張，並將於2022年1月5日上午10點開標。

弘凱光電有別於一般傳統LED封裝業務，主要朝向光能與電能結合之封裝領域發展，為LED產業鏈中游之專業封裝製造商，以持續深耕高品質及利基型市場，提供解決客戶問題之服務為長遠營運策略。弘凱光電即時掌握市場智慧創新之變化趨勢，成功開發iCLED及光電感測元件產品，並終端應用於藍牙耳機、電競周邊產品、智慧音箱、車用氛圍燈及玻璃顯示屏等，且該公司已取得日系及歐系車廠之國際大廠認證，其技術及產品品質深獲國際大廠客戶信賴。

弘凱光電為擴展其營運產能，已於中國大陸江蘇省南通市興建新廠，預計將於2022年第四季完工及試產，並於2023年1月開始貢獻產能，為弘凱光電之營運規模挹注新動能，加上該公司持續擴展產品終端應用範圍，有助於弘凱光電未來營運表現呈現穩定成長之勢，未來成長動能樂觀可期。