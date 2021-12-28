印尼保全羅西德回憶被閃電擊中時，只剩指尖可以移動。

印尼一名警衛日前在雨天中巡視廠房時突然被閃電擊中，影片顯示他瞬間被炸成火球，緊急送醫後全身65%燒燙傷，男子幸運生還，並且4天後就出院，他回憶被擊中當下「身體蜷曲宛如烤雞」。

綜合印尼媒體印尼之聲（Voice of Indonesia）、「HMS Times」報導，20日傍晚6時左右，印尼首都雅加達北部下著小雨，35歲保全羅西德（Abdul Rosyid）撐著傘巡視倉庫區，當時他的左肩還掛著一支對講機及手機，下一秒他就被閃電擊中。

監視器畫面顯示，閃電由畫面右上方擊中羅西德時，火花在他整個人身上炸開來，下秒他就倒地不起，空氣中還飄散著白色煙霧。

羅西德的同事見狀後緊急將他送醫，他全身有65%的燒燙。

幸運的是羅西德活了下來，而且傷勢不嚴重，治療4天後就出院，甚至還能行走一小段路。

他的傷勢主要集中在左半部，包括胃部、左腿、左手、左膝蓋都有包紮，他形容這些傷口看起來就像被熱油燙到。

A shocking #CCTV footage of a security guard surviving a direct #lightning strike in #Indonesia's #Jakarta has gone viral. The 35-year-old man was walking in an open area with an umbrella in his hand when a bolt of lightning struck him. Sparks can be seen flying in the footage. pic.twitter.com/z35zO2AQBq — ANews (@anews) December 27, 2021

他也接受採訪回憶被閃電擊中的瞬間，他說閃電擊中他的胃，接著他就倒地、全身動彈不得，只有手指頭及腳趾頭可以移動，他幽默形容當時身體僵硬蜷曲的姿勢就像「即將被火烤的烤雞」，不過意識仍清楚。

他也坦承，當下覺得自己可能小命不保了。