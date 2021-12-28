林智堅不參選能解決竹竹併爭議？ 柯文哲：這是兩回事

竹竹併議題延燒，新竹市長林智堅宣布不參選大新竹市長，外界認為此舉無法解決合併問題。台北市長柯文哲28日表示，參選跟不參選是個人選擇，他沒有意見，但國土重劃是很嚴肅的事情，特別是《國土計畫法》及《財政收支劃分法》，這些該處理的要處理，痛批民進黨現在是什麼都不做，只對《地制法》改一個字。

柯文哲今出席119高效能勤務派遣系統活動，面對林智堅棄選大新竹市長，能否解決合併問題，他表示，這當然是兩回事，因為參選跟不參選是個人選擇，不會有意見，表達尊重，不過，國土重劃是很嚴肅的事情，特別是《國土計畫法》、中央與地方的《財政收支劃分法》，這些該處理的要處理。

柯文哲指出，特別是台北市政府送給中央「北北基辦公室」的建議案，通常行政區域要整合談何容易，要有前置作業，他和政委張景森討論過，像軌道運輸、水利、都市計畫與社會住宅，涉及跨區域的應該先整合起來，在行政院底下找一個政務委員成立專案辦公室，運作有一個成績後，才有辦法做行政區劃重整。

他批評，民進黨現在是什麼都不做，《國土計畫法》、《財政收支劃分法》也不處理，《地制法》改一個字，不修人口數，修一個「且」字，將原本升格門檻2個必要條件，變成不再是必要條件，為竹竹合併解套，但事情不是這樣做，國家該怎麼做還是要有長遠規畫、按部就班。