台船(2208)今天在高雄廠區舉行「4000噸級巡防艦4艘統包採購案」第3艘巡防艦安龍祈福儀式，台船指出，第3艘艦安龍節點原定明年7月，因應航運業景氣高升造船需求活絡以及公司整體產能與效率最佳規畫，在良好的學習率及完整物料籌獲狀況下，提前安放龍骨。

台船表示，海巡署「籌建海巡艦艇發展計畫」自107年正式啟動，台船總計承攬100噸巡防救難艇15艘、1000噸巡防艦6艘建造案以及4000噸級巡防艦4艘統包採購案，合計價金計194.8億元，目前建造進度均有超前。100噸級已順利完成7艘艇交付，1000噸級巡防艦第一艘於今年9月下水，預計明年3月交艦，4000噸級巡防艦嘉義艦與新竹艦已於今年4月29日完成交艦暨命名下水典禮，嘉義艦成軍訓練後隨即遠赴南沙執行「碧海專案」。第二艘新竹艦目前已完成公試，預計111年1月底完工，2月舉行驗收及交艦典禮。

台船除了執行合約設計及船艦建造外，未來兩年內仍須負保固、保養責任，提供後續維修服務，並藉由國艦國造案來提升國內就業及經濟發展，以及推動國艦國造政策、捍衛國家主權及漁權。