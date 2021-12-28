「香港功夫片」曾是華人電影史上標誌性的一顆璀璨明珠，從李小龍、成龍到李連杰，一位又一位功夫巨星開創自己的輝煌年代，但上述三位巨星的成功其實都與同一位導演息息相關，就是香港著名的功夫片大導演「羅維」；然而令人驚訝費解的是，羅維明明曾先後掌握這三大功夫明星，最終為何卻把自己搞到晚景淒涼？

1970年，羅維加入了嘉禾電影當導演，並起用李小龍主演5部功夫片，掀起世界功夫片熱潮，其中《唐山大兄》及《精武門》兩部片都在當時收逾百萬港元票房，破了當時的紀錄，《精武門》更獲得了第10屆金馬獎優等劇情片。李小龍在《精武門》中飾演霍元甲的五弟子「陳真」，經典台詞「中國人不是東亞病夫！」、「我書讀不多，你不要騙我」都深植人心，也可歸功於導演羅維的角色刻畫功力。

自此之後，羅維對外就以捧紅李小龍的恩師自居，對這棵「搖錢樹」極為掌控，卻也最終導致兩人鬧翻、分道揚鑣。不過，李小龍竟於1973年7月驟然逝世，羅維在無線電視的專訪中表現激動並眼泛淚光，表示雖然李小龍曾侮辱過自己，但畢竟他也曾為李小龍執導過幾部電影，對李小龍的突然身亡感到難以置信。

羅維之後和李小龍鬧翻。（圖／翻攝自百度百科）

1975年，羅維自立門戶創建「羅維影業公司」，將準備轉行做廚師、原名陳港生的成龍從澳洲召回，並親自幫他改藝名為「成龍」；此後雖陸續為他推出《新精武門》、《少林木人巷》、《劍花煙雨江南》等武打片，但票房與觀眾的反響普通，直到1978年吳思遠開拍由袁和平執導的新片時，將成龍外借去拍《蛇形刁手》、《醉拳》，才讓成龍嘗到成功成名的滋味。

值得一提的是，成龍在自傳中曾寫道：他在羅維手底下工作時，做為男主角的薪水是一天港幣3,000元，動作指導片酬則是一部片1萬2,000元，這還得分給兩個副指導。如此剝削行徑勢必會引起成龍的不滿和反抗，此時羅維最好的方法就是把酬勞漲上去，誰料他偏偏不按套路出牌，竟想透過威脅和綁架讓人屈服，最後兩人鬧到對簿公堂，羅維不意外官司吞敗。

羅維取了「成龍」這個藝名，希望成龍成為第二個李小龍。（圖／翻攝自百度百科）

1989年，羅維迎來這一生中最後一個絕佳機遇，他說服了在美國以學者身份交流的李連杰返港拍電影，此舉雖然又一次證明了羅維識人有方，懂得挖掘未來將大放異彩的璞玉，但他卻無法根據演員的特點好好打磨，最終這些潛力武打新星都未能與他長久合作下去。

李連杰電影《龍在天涯》上映後口碑普普通通，而此時羅維的兒子羅大衛竟偷挖親爹牆角；當時羅大衛建議李連杰轉簽另一家大公司，才能更好的拍到大製作，當時香港影壇除了「邵氏」就數「嘉禾」了，所以羅大衛極力勸說李連杰與嘉禾公司簽約，後來才成就了「黃飛鴻」霸業。

1980年代，羅維擔任監製和出品人職位，曾耗資1800萬拍攝大刀王五與譚嗣同的故事《一刀傾城》，但票房慘澹，最後事業一落千丈，賠光了家底，1996年1月20日，77歲的羅維就因心臟病去世，晚景淒涼令人不勝唏噓。