知名導演張藝謀和陳婷再婚後，夫妻倆育有2子2女，一家甜蜜幸福，2013年還因違反一胎化政策，遭罰新台幣3712萬元，陳婷在兒女每年生日都會特別發文為孩子們慶生，今年女兒張一嬌迎來15歲生日，陳婷也照例曬出了和愛女的合照，沒想到張一嬌的外型卻受到批評。

陳婷27日晚間在微博上傳和張藝謀、張一嬌的合照，一家三口看起來和樂融融，對著鏡頭露出幸福洋溢的笑容，張一嬌手捧蛋糕，頭上還戴著皇冠，張藝謀還親暱的搭著女兒的肩，陳婷則挽著對方的手，她也在文中對女兒獻上祝福：「生日快樂小妞，享受五彩斑斕的十五歲」。

張一嬌被網友批評穿著老氣。(圖/翻攝自陳婷微博)

貼文一出，不少網友都獻上祝福，「妹妹生日快樂」、「幸福時光」、「一家人長的越來越像了」、「好幸福」，然而也有網友認為張一嬌已經是少女的年紀，不但顏值不及媽媽，穿著也仍然很土氣，竟然留言狠酸陳婷：「總是讓女兒穿的老氣橫秋的，她自己扮少女妝能嫩」。

張一男有意踏上爸爸的導演路。(圖/翻攝自陳婷微博)

以孩子為重心的陳婷只要每年兒女生日都會特別發文祝賀，今年5月張一男生日，她也特別發文曬出帥照為兒子慶生，「我的陽光大男孩，願你在成長的道路上不慌不忙、扎扎實實，拿起勤奮與樂觀的武器不斷打怪升級，成為更好的自己」，事實上，已經20歲的張一男有意踏上爸爸的導演路，已經累積了一些作品，未來發展令人期待。