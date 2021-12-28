今年高雄國際貨櫃藝術節「范布倫之星」結合將到來的台灣燈會，作為平行展於愛河灣登場。（高市文化局提供）

8_形構設計作品〈時空口〉日間視角，解構貨櫃作為媒材，打造10米高的港灣新地標。（高市文化局提供）

2022台灣燈會睽違20年將重磅回歸高雄，兩年一度的高雄國際貨櫃藝術節「范布倫之星」將作為平行展於台灣燈會主場域之一的愛河灣登場。以奇幻光影打造最獨特的藝術貨櫃，並結合數位展覽與貨櫃模型，即日起至明年2月28日在高雄蓬萊商港區9號露置場展出，仿若最亮眼的愛河灣銀河星際。

高雄市副市長史哲表示，高雄是一座海洋之都，「貨櫃」也是台灣接軌世界的載體，然因全球新冠疫情所導致的航運阻塞、缺料缺櫃等，讓人省思過往生活方式，今年貨櫃藝術節會十分不同，將以全新概念來翻轉「貨櫃」概念，觀眾沿著高雄港灣漫步賞燈時，就能同步欣賞到台灣燈會與貨櫃藝術節的精彩創作，感受作品結合城市夜間燈光美學的獨特魅力。

高雄市文化局長王文翠提到，此次呼應台灣燈會，特別以光影藝術為主軸，邀請英國團隊邱維煬（Foster＋Partners）x QIU，台灣的形構設計以及參展2021漁光島藝術節的南藝大建築所B群等3組國內外優秀的建築團隊，以類貨櫃媒材，保存貨櫃的靈魂、翻轉過往剛硬厚重的形象，創造出航向新世界的輕盈感，無論日間或夜晚都各有精彩。

高雄市立美術館館長李玉玲館長特別點出，由台灣團隊形構設計所打造的〈時空口〉為開場，打破既有空間框架、創造當代的設計體驗，而高達10米的作品透過解構使用過的貨櫃作為媒介，重塑歷史軌跡，進而創造新生命的延續，作為進入銀河的宇宙通道，引導觀眾通往自己心中的「范布倫之星」－這顆福爾摩斯劇中關鍵破案的超新星，展開對於光、星群及生命的探索，並期待透過貨櫃藝術節能夠開啟大眾對於「光」的嶄新想像。

民眾可搭乘捷運至西子灣站2號出口，或乘輕軌至哈瑪星站下車後，轉乘棧二庫高港小火車、騎乘YouBike或步行至貨櫃藝術節蓬萊商港區展場，更多資訊請至高美館網站（www.kmfa.gov.tw）查詢。