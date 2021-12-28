新竹市長林智堅宣布放棄參選大新竹升格後第一任市長，盼促成大新竹合併。國民黨前青年部副主任詹為元批評，「又怎麼樣？」因為林不選，所以大新竹勢必合併升格？理由呢？全台國土規劃呢？還是就因為你的情緒勒索，所以只有新竹有資格？然後彰化就不管了？大嘉義就不管了？

詹為元表示，升格直轄市牽扯到財政資源，財政影響著地方發展，但A地方的發展會排擠了B地方的資源，所以才會牽扯到整體的國土規劃。「換句話説，大新竹的升格，不是你林智堅一個人說的算。」

詹為元說，在地的市民絕對不會反對升格，但林智堅真的覺得那麼需要，為什麼不在連任競選時拋出？而是第二任卸任前才講？真是「司馬昭之心」。

詹為元預測，《地制法》這會期不會過，林智堅藉此轉選新竹立委持續推動地制法修法，修法通過後，推動新竹直轄市誕生，「大新竹之父」林智堅就可順理成章去選「2026」的新竹市長，這腳本多完美。

詹為元也說，即便這會期《地制法》過了，林智堅不選了，「傑利蠑螈」後的選區重劃，更符合民進黨政黨私利，派其他人選也一樣。林智堅大功一件，會不會入閣？會不會酬庸？有沒有更好的位置等著他？