台中市台灣大道一棟大樓管理室前，28日出現一名手部疑遭水果刀割傷的男子，管理室前的階梯血跡斑斑。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市台灣大道一棟大樓管理室前，28日出現一名手部疑遭水果刀割傷的男子，管理室前的階梯血跡斑斑，警方獲報到場發現一名張姓男子受傷，案發現場為張男住處，屋內另有2女，經查並無受傷，但在房內查獲K他命的拉K盤等器具，疑有開毒趴，張男右手刀傷包紮無生命危險，警方還要進一步調查是否涉及毒品，釐清案情。