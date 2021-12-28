男子獨坐大樓管理室前滿手是血 屋內兩女疑開毒趴 12:022021/12/28 中時 盧金足 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市台灣大道一棟大樓管理室前，28日出現一名手部疑遭水果刀割傷的男子，管理室前的階梯血跡斑斑。（民眾提供／盧金足台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市台灣大道一棟大樓管理室前，28日出現一名手部疑遭水果刀割傷的男子，管理室前的階梯血跡斑斑。（民眾提供／盧金足台中傳真） 台中市台灣大道一棟大樓管理室前，28日出現一名手部疑遭水果刀割傷的男子，管理室前的階梯血跡斑斑，警方獲報到場發現一名張姓男子受傷，案發現場為張男住處，屋內另有2女，經查並無受傷，但在房內查獲K他命的拉K盤等器具，疑有開毒趴，張男右手刀傷包紮無生命危險，警方還要進一步調查是否涉及毒品，釐清案情。 苗栗反垃圾掩埋場 自救會與業者暴衝突多人受傷 瑪莎惡煞目無法紀 殺人未遂求重刑 #管理室 #刀傷 #屋內 #受傷 #張男 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 自小客車疑被擋住視線碰撞機車 女騎士口腔受傷、腳部骨折 17:322021/12/22 社會 聲稱要踢爆詐騙 男突襲三太子乩身奪火尖槍害受傷 15:212021/12/18 社會 白俄羅斯駐倫敦外交官遭襲擊 身體多處受傷 00:242021/12/21 國際 分手有學問 縮短戰線免自傷 04:102021/12/26 焦點要聞 懷疑「對家庭不忠」公公持刀砍死媳婦 他揭3點犯案動機求輕判 13:062021/12/24 兩岸 男子突襲三太子乩身 奪火尖槍害受傷 04:102021/12/19 地方新聞 三重男領58萬遭2惡煞矇眼擄上車 人遭丟包路邊 警逮1嫌 20:262021/12/25 社會 已婚女師車震男同事不認出軌 道歉協議書成鐵證 10:042021/12/27 社會 老藥局暗夜惡火 釀2死2傷 04:102021/12/22 社會新聞 男大生帶小女友回母校辦手續 「性起」衝廁所大玩四腳獸慘了 10:442021/12/18 社會 看到高跟鞋就興奮 變態軍人3度襲擊侵犯落單少女 16:012021/12/21 社會 社會熱門新聞 宋少卿第三度酒駕遭逮 凌晨撞計程車酒測值0.95 - 社會 安博盒子全面斷訊！ 檢警聲請扣押網域獲准 - 社會 - 中央社 陸男買春連做20分鐘 48歲應召女「一般人都5分鐘」遭打 - 社會 夫妻迷上交換性愛趴 他「私約」女炮友慘了 - 社會 獨家》高雄BMW酒駕男竟做這一行 熟客都叫他「店長」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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