新北市長侯友宜今（28日）上午出席「新北市2021災害管理研討會」，會後媒體詢問對新竹市長林智堅宣布棄選大新竹市長的看法，侯友宜未對林智堅個人的決定表達意見，重申國土規畫應長期規畫，不應快速在明年選舉年做這件事，會被質疑把執政黨的利益擺在國家人民的利益前面。

侯友宜表示，國土規畫要以長遠來看，如何做好國家的發展與定位，今天新竹縣市整併，其他像彰化縣要不要升格？大台北要不要整併？甚至雲嘉嘉何去何從？這些都涉及到國土整體規畫，中央在國土規畫上要有一套完整論述，論述出來後也要傾聽民眾的聲音和看法，也要一個過渡期去解決未來整併以後的挑戰。

侯友宜說，國土規畫不應是快速在明年且時機敏感的選舉年來做這件事，這樣的觀感不好，大家會質疑把執政黨的利益擺在國家人民的利益前面，國土規畫不是因為要整併而整併，不是因為要找誰而找誰，最重要是要有長期的規畫，而且提出民眾所需要的國土方向，並符合國家真正在國際上有競爭能力的區域畫分。

媒體追問侯友宜對前衛生署長楊志良公開說要把總統蔡英文抓起來的看法，侯友宜不予評論，簡短回應，我們好好做事吧！新北市長就把新北市長的角色做好，每個人守著本分，努力做事，團結在一起。