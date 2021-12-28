明年1月1日起，信義商圈巷道也將納入加強違停、拖吊移置的行列，執法路段共有5處。（交大提供）

台北市停車格一位難求，不少駕駛貪圖方便臨停於紅、黃線上，其中又以商圈巷弄最為嚴重，台北市警局交通警察大隊今指出，繼大直、東區商圈後，明年元旦起，信義商圈5處巷弄也將納入加強取締違停、拖吊的行列，若有併排、擋道致影響通行的情況，將依規定舉發拖吊。

北市商圈因店家林立，卸貨、採買人潮不斷，巷弄內總是擠滿違停車輛，過往警方礙於〈管理違規停放車輛拖吊及保管作業〉規定，只有主要幹道能執行拖吊，巷弄處只能開單罰款，無法即時移置，即使每2小時連續告發1次，卻無法解決當地交通壅塞問題，導致民怨。

交通警察大隊執法組長黃孝勳說，經報請北市府後，目前巷弄道路執行違規停車拖吊共有2處商圈，分別為大直商圈（中山區北安路458巷41、47弄）及東區商圈（大安區忠孝東路4段216、223巷）等2處，只要員警發現有併排或擋道致影響通行的情況，將依規定舉發拖吊。

黃孝勳指出，考量信義商圈百貨公司眾多，周末和周年慶期間違停嚴重，明年1月1日起，信義商圈巷道也將納入加強違停、拖吊移置的行列。執法路段共有5處，皆為8米以上、雙向道等級的巷弄，包括忠孝東路5段22巷、松智路9巷、松智路15巷、松高路20巷及松壽路20巷。

交大提醒，紅線禁止停車時間為全日24小時，警方將在上午7時至晚間9時加強執法，黃線則是上午7時至晚間8時，呼籲民眾應依規定方式、車種及時段停放，避免觸犯相關規定，若因此造成車輛遭移置保管，將得不償失。

依「道路交通管理處罰條例」第56條規定，違規停車將處600元至1200元罰鍰。至於拖吊保管費，小型汽車半日需繳拖吊費900元、保管費100元，機車半日則須繳交拖吊費200元、保管費25元，車輛拖吊至保管場未超過1小時者，免收保管費，之後每半日計費一次。