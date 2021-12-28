女星王湘瑩2012年捲入Makiyo醉毆小黃運將事件，當年震驚全台，同行的王湘瑩因此大受影響，演藝工作幾乎停擺，但她並未放棄，這些年勇敢撐過，昨(12/27)湘瑩迎接虛歲39歲生日，心酸一次爆發，直言這10年是她人生最低潮的時候，「一夕之間所有全部歸零」。

2012年藝人Makiyo爆出醉毆小黃運將事件，事後查出車上不只她一人，還有日籍友人、星友丫子、王湘瑩同行，王湘瑩雖然當下沒跟著出手，反倒是勸阻施暴，事情爆出後也是最有誠意道歉的一個，甚至是唯一關心受傷運將的當事人，但演藝生涯仍是近乎全毀，她神隱反省長達4年才回歸演藝圈，一度改名「王書喬」想重新出發，但仍難回到原樣，讓王湘瑩悲嘆「標籤」難以消去，如今以本名王湘瑩活動中。

如今王湘瑩迎接39歲生日，在臉書發表了生日文，表示不知為何，今年感觸特別深，「從29歲到39歲這10年的時間，是我人生最低谷的時候，一夕之間所有全部歸零」，10年就這樣一晃眼而過，「這段路很長走的很辛苦，真不敢相信自己也就這樣默默的撐過來了」。

現在王湘瑩虛歲39歲，聽人說逢9不好，但她還是願意相信人生一定會更精彩，立志努力為自己而活，不再在乎他人評論，要好好愛自己，認真努力開心過好每一天，「就算哪天沒有繼續待在演藝圈，我知道我一樣也可以過的很好！」。

王湘瑩也許下生日願望，首先希望疫情快快過去，再來希望大家身體健康，平安快樂，最後留給自己一個私人願望，她對家人、朋友的支持陪伴非常感謝，直呼：「這十年很苦但我很幸福」，會帶著大家的祝福繼續努力走下去。