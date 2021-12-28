經過海洋大學判定是保育類的綠蠵龜。（海巡署中部分署第三岸巡隊提供／李京昇苗栗傳真）

海巡署中部分署第三岸巡隊苑裡安檢所，27日接獲民眾通報苗栗縣出水沙灘有1隻綠蠵龜擱淺沙灘，海巡人員即刻救援，並聯絡海洋大學及海洋保育署第四海洋保育工作站協助，後續由海洋大學將綠蠵龜載回照護。

苑裡安檢所及龍港機動巡邏站，派遣2車6員前往救援，通報初步測量海龜身長約52.5公分、寬約45公分，經海巡人員拍照轉海保署四工作站上傳「海龜救援通報群組」，由海洋大學人員判定為保育類綠蠵龜，最後海巡人員協力將綠蠵龜載運至苑裡安檢所妥善安置。

海保署及海洋大學人員陸續抵達後，初步觀察綠蠵龜無明顯外傷生命跡象穩定，經徵詢苗栗縣政府農業處同意，交由海洋大學人員將綠蠵龜載回海洋大學安置及照護。

第三岸巡隊表示，這次救援活體保育類綠蠵龜，是今年度中部海域岸際第11起海龜救援案件，所幸熱心民眾即時通報，相關單位前往處置，讓海洋生態保育再添一起喜訊，希望今年度不要再有海洋生物須救援或死亡案件。