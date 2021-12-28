台中第二選區立委補選進入倒數，國民黨候選人顏寬恒28日上午到大肚區的市場拜票，針對16位檢察官進駐，他也呼籲不要成為政府的打手，讓這場選舉，恢復到正常的民主機制。

對於顏寬恒指出「選派16名檢察官進駐，是為了要看住他」，台中地檢署回應表示，為常態性的選舉查察工作。顏寬恒指出，「很訝異國家機器動用國家公權力，介入地方選舉，只是為了奪取這席立委」。顏寬恒說「從里長、我們的支持者，被檢調機關傳喚偵訊的行為，對比對方類似的活動來看，有任何1場，檢調有介入調查，進行這樣的訊問嗎？」

顏寬恒接著表示，執政黨使用媒體、網路網軍對於一個在野的候選人，無端指控，已將近50天的攻擊，企圖造成選民認知錯亂，影響其投票行為，如果這些指控是真的，那為何不提告？反而是調集16位檢察官進駐，無非就是要讓他的支持者，陷入恐慌狀態，實在無法接受，呼籲這些檢察官，不要成為政府的打手。