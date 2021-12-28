賣股T+0不是夢，投資人未來資金運用將更具效率！金管會最新法令修改，出售股票款項可藉由券商不限用途借貸業務來縮短入帳時間，自即日起生效，預估證交所及券商系統調整明年首季完成，第2季可望全面推動。

金管會28日送出年前大禮，通過將券商不限用途借貸業務擔保品範圍納入「應收在途交割款債權」。也就是說，新規定正式上路後，賣出股票的投資人，若有快速變現需求，只要向券商不限用途借貸款項業務進行申請，支付兩天利息費用，入帳時間即可從現有的「T+2」縮短為「T+0」，等於當日就可以拿到出售股票金額。

券商公會理事長賀鳴珩強調，感謝主管機關在年底前通過法令修改，讓資本市場收到一個大禮，開放投資人快速取得賣股款項的管道，未來在資金運用上會更有效率。且因售出股票已由券商圈存、賣出價格固定，對交易面不會有太大風險，相關利息費用計算將由各券商自行訂定，明年首季證交所及券商系統將進行調整，第2季全面推行。

賀鳴珩表示，目前台股成交金額大約3、4千億元，以單邊賣出金額統計，扣除外資及部分法人機構交易，初步預估至少也有上千億元的額度未來可以適用「賣股T+0」模式，縮短交易時間差。看好將提高市場流動性、投資人便利性，增加券商新種業務發展空間，其動能不容小覷。

據了解，目前有承作不限用途款項借貸的券商包括元大證、凱基證、富邦、群益、國泰、永豐金、兆豐等26家，業者普遍對於此次法令鬆綁抱持積極態度，「賣股T+0」上路後，將帶動更多投資人採用不限用途款項借貸業務。

另外，發展有價證券衍生業務是券商近年積極推動目標，包括前端的私募創投、中端上市櫃承銷、交易，以及後端的融資借貸等，此次放寬不限用途借貸業務範圍，也讓券商朝轉型投行之路更往前邁進。

券商公會表示，未來希望爭取在原有股東、員工認購現金增資部分，也能夠納入不限用途款項借貸業務範圍中，加強券商後端交易服務，進一步活絡資金流通，提高資本市場便利性。