匯豐投資管理發布2022年投資展望，指出在經歷有史以來最迅速的宏觀復甦之後，全球現正處於經濟週期中段，也就是「擴張經濟」階段，因此增長進程愈見艱難。供需平衡以及政策正常化限制了未來增長。中國仍領先全球復甦進程，更提供大量週期性經驗讓世界各國借鑒。在全球各地，2022年增長加上通膨組合仍有可為，惟必須重新定義增長預期。

踏入2022年，當前商品需求蓬勃發展及供應鏈受阻的綜合影響預期將會持續。政策正常化逐步推進，令供需失衡的情況加劇，從而對GDP造成壓力。至於主要經濟體，匯豐投資管理的設想是增長介乎4至5％，其中以英國及中國處於最高水平，美國及歐洲處於最低水平。這表示即使成本上漲對利潤率造成壓力，仍可預期高個位數的利潤增長。

匯豐投資管理首席全球投資策略師Joseph Little表示，亞洲向來受惠於全球經濟迅速復甦，惟部分地區仍嚴重滯後。政策正常化逐步推進或會帶來重大影響。金融狀況收緊暴露了經濟體系中的隱藏壓力。而眾多亞洲經濟體正處於更有利的位置，有能力抵抗全球金融狀況收緊，惟與財政赤字及外幣債務水平相關的亞洲外溢影響揮之不去。其中一個亮點或許是東協，雖然表現大幅落後，但隨著經濟逐步重啟，東協將會進入追落後的階段。另外匯豐的研究顯示，2022年通膨處於約4％的水平是全年的合理基本情境。然而，通膨走勢似乎頗為複雜。預期現時推高通膨的多項暫時性因素應快見頂，並於第二季轉趨緩和。到年中，隨著供應鏈回復正常，這些因素更有可能產生通縮力量。此後，工資將會成為通膨的主要驅動因素。長遠而言，全球通膨將維穩在2至3％的水平。

未來一年，投資者將要面對的最大挑戰是駕馭眾多經濟及市場不明朗因素。需求方面，負面衝擊可能來自新冠病毒疫情重返或是中國的硬著陸情境。在任何一種情況下，匯豐集團投資管理認為都不會導致嚴重的經濟衰退，惟風險在於增長停滯及投資者重新關注「W」型增長，這或將嚴重損害週期股的前景。供應方面，風險來自供應鏈重新連接的速度比預期慢，且勞工供應未有回升，這將意味著通膨持續。否則，強勁的投資週期及「逆向長鞭效應」甚至可能從明年第二季起釋放部分通縮壓力。