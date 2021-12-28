星座運勢網站「星座愛情運勢」分析，金牛座、白羊座、摩羯座、處女座的人單身成癮，非常享受一個人的生活，若有人主動追求還不見得會接受對方。

▍1.金牛座

金牛座可以分成兩派，一派是工作以外的時間都喜歡待在家裡，刷劇玩手機打電動，不愛花錢，以存錢為樂。另一派是追求享樂，愛把錢都花在吃喝玩樂，尤其是吃上面，不管是哪一派的金牛，都會覺得談戀愛有什麼好？世界上有那麼多好吃的好玩的，我通通花在自己身上不比花錢別人身上舒服嗎？

不僅如此，金牛座也是一個非常不喜歡變動的星座，無論是哪種狀態，只要持續久了，不太會主動想要改變，單身是一種生活方式，當他們習慣了這個狀態，其實會很害怕突然出現一個人讓生活起了變化，內心有所抵觸，就越習慣單身。

▍2.白羊座

在熱情和衝動的加持下，白羊座其實算是個很容易心動的星座，不過同時也是最可能萬年單身的星座，因為他們碰到喜歡自己的愛理不理，碰到自己喜歡的瞬間就退縮了，碰到雙方都有好感的，只要對方態度稍微一冷淡，白羊座瞬間就不感興趣了，這就是白羊座為何會長期單身。

白羊座對待感情非常沒有耐心，一大半單身的白羊座都死在自己的三分鐘熱度上，剛把別人追到手，就感覺自己好像也沒那麼喜歡。而且他們面對愛情太固執，鐵了心就要找個自己此生摯愛，面對主動追求的人，不管怎麼做都不會心動，寧願單身，所以也總是身邊沒伴。

▍3.摩羯座

摩羯座是十二星座裡，抗寂寞指數最高的星座，一時單身爽，一直單身一直爽。他們很重視個人成長，對他們來說，單身就是最好的身價增值期，別說忙著工作沒時間談戀愛了，就算就有這個時間，他們也會認為先提升自己，才會更多的選擇權。

尤其是摩羯男，理智告訴他們，先立業，才有這個實力去成家。在打拚事業的路上，偶爾出現了有好感的人，只要摩羯座感覺自己摸不清對方，不確定能否跟這個人擁有未來，他們下意識都會壓抑這份剛剛萌芽的感情，壓著壓著，就讓單身的時間越來越久。

▍4.處女座

面對愛情，處女座把自己的龜毛體質展現得淋漓盡致，單身越久，處女座的眼光會越高，脫單之路越遙遙無期，因為怕選錯，於是乾脆暫時不選，實際上，沒有任何選擇是完美的，只能一拖再拖。處女座單身久了，只會覺得都已經等這麼久，更要找個自己各方面都滿意的人，才能對得起自己。

處女座在挑選對象時，不僅會有漫長的觀察期，他們的自我照顧能力也很強，他們喜歡有條不紊的生活，沒有依賴他人的習慣，自己一個人也可把事情打理好，反倒是兩人世界，處女座還要多費心思來照顧另一半，畢竟他們真的很愛操心，一想到談戀愛需要不停的配合他人，甚至改變自己的生活習慣，就會覺得談戀愛非常麻煩，單身成癮。

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