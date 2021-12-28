周一美股齊揚，標準普爾500指數再創新高，出現投資人期待的「聖誕老人行情(Santa Claus Rally)」，華爾街早在11月即在討論今年會不會有聖誕老人行情，主要即因美國聯邦準備理事會(Fed)態度轉鷹，分析師指出，聖誕老人行情象徵著對即將到來的新年的樂觀情緒，通常美股如果在這7天走強，意謂來年市場也會有表現的一個好兆頭。

「聖誕老人行情」是根據1972年出版的《股票交易員年鑑》(Stock Trader 's Almanac) 作者Yale Hirsch的發現，即每年最後5個交易日和來年的前2個交易日，美股通常會上漲。

綜合外媒報導，投資研究公司Leuthold Group投資長Doug Ramsey指出，今年聖誕老人行情應該會在12月27日展開，然後一路到1月4日，根據統計顯示，2000年以來，標普500指數在這7個交易日的漲幅平均有0.96%，遠高於平常日的7天平均漲幅0.19%，同時，Ramsey也看好科技股。

標普500指數已連漲4天，累計漲幅4.9%，創下2020年11月初以來最大的4日漲幅，周一收在4791.19點，為今年以來第69次創下歷史收盤新高，金控公司LPL Financial市場策略長Ryan Detrick表示，為什麼這7天的股市表現會如此強勁，因為無論是對即將到來的新的一年的樂觀情緒、假日消費、交易員休假、機構整理帳目、還是節日精神等等，多頭大都傾向相信聖誕老人行情會到來。

Ryan Detrick也表示，如果標普500在聖誕老人行情期間未漲反跌，來年1月的行情通常也會走軟，例如1999年、2005年、2008年、2015年及2016年即是下跌的。