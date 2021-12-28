台北市信義區一家連鎖早餐店清潔工，將稀釋的漂白水裝進冷水壺後，隨手放在桌上，卻被一名女員工誤飲，導致糜爛性食道炎、胃炎的工殤意外，事後還一副事不關己，認為是女員工自己沒注意，事後遭北檢依過失傷害提起公訴。

據了解，在這家吐司早餐連鎖店上班的30歲林姓男子，10月15日被派到信義區分店支援工務，下午1點準備拆下果汁機的刀片浸泡清潔時，突然有客人上門，就將裝著稀釋漂白水的冷水壺，隨手放到桌上，跑去支援煎台工作，結果因為水壺「隨手放」，造成一名女員工誤飲意外。

林男到煎台不久，一名年輕鄭姓女員工，看到桌上有林男放置的水壺，因為口渴就順手拿起來喝，結果一入口就聞到異味，旁人當場驚呼：「妳怎麼喝漂白水？」。鄭女喝下漂白水後立即送醫，被診斷出糜爛性食道炎、胃炎、食道腐蝕性傷、胃食道逆流等傷害，所幸緊急救治後無大礙。

林男事後卻不認為自己有錯，認定鄭女喝水之前，應該注意壺裡裝的是什麼東西，但檢察官認為，林男拿冷水壺裝稀釋過漂白水，很容易讓人誤認，隨手放置又未提醒其他員工注意，調查後將他依過失傷害罪起訴。