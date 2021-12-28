有「天菜和尚」之稱的25歲緬甸男模Paing Takhon，過去曾以帥氣的外表與特殊的身份在網路上受到矚目，今日更在「全球百大帥哥」排行榜中獲得第1名，使他人氣始終居高不下。但諷刺的是，先前他因公開表態反對軍事政變而遭到當局逮捕，稍早Paing Takhon的律師也宣布他遭到法院判刑勞改3年，讓家屬相當痛心。

美國網站「TC Candler」今（28）日於網路上公佈「全球百大美女」以及「全球百大帥哥」的排行榜名單。在全球百大帥哥榜單中獲得第1名冠軍寶座的，是今年意外爆紅的Paing Takhon（白英他空）拿下，成功擠掉去年奪冠的防彈少年團（BTS）成員V，讓他再度爆紅。

不過，Paing Takhon先前曾在社群媒體上，公開表態反對軍事政變並前往示威遊行現場支持遊行，而遭到當局在4月份時以「誹謗軍政府」的罪名逮捕，甚至在獄中度過25歲生日。而他的律師近日接受《法新社》採訪時難過表示，仰光法院於27日正式判處他勞改3年，讓家屬悲痛不已，打算再與律師團討論是否再上訴，支持他的網友也紛紛在網路上替他聲援。

事實上，本身職業為模特兒的Paing Takhon，擁有俊俏的臉蛋與188公分的高䠷身材，加上一身健美的肌肉，讓他一登上伸展台就備受矚目。他在2021年元旦時曾許願要出家10天，因此在社群媒體上公開自己剃光頭髮、穿上袈裟的照片，竟意外引起網友注意，成功擄獲一票少女的芳心，也成為他暴紅的原因。