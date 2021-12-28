50歲女星郁方2006年和斐儷珠寶總經理陳昱羲結婚，育有兩子一女，自稱嫁入「好門」的她，近來對王力宏婚變風波發表感想，直言：「這到底誰教的？這真的是情何以堪！」引來廣大網友迴響。昨(27日)深夜她曬出和何東興導演、大美人蕭薔等一行人聚餐合影，透露自己剛入行時常被導演痛罵是豬，多年過去，她高EQ自嘲：「事實證明，豬牽到北京還是豬」，笑翻網友。

郁方早年時被星探挖掘，演出《天涯共此時》、《真愛一世情》走紅，她表示，近來常有粉絲跟她分享過去劇照，昨劇組中的黃金三角導演何東興、蕭薔、郁方等人難得開同學會聚餐，閒話家常也開始憶當年，郁方坦言：「雖然初入行的我非常白目，常被導演駡：你是豬啊！會不會演戲啊⋯⋯可我還是堅強的活了下來！事實證明，呃⋯豬⋯⋯牽到北京還是豬！」

郁方曬出過去劇照。（圖／翻攝自好門媳婦的秘密生活郁小方臉書）

郁方話鋒一轉，強調當年雖被導演痛罵，但內心卻沒記恨，表示：「我真的很開心導演的嚴格要求讓我進步很多，導演的作品真的又快又美又好，讓我直到現在還是非常喜歡演戲，歡樂的夜晚，心理（裡）暖暖的」，並曬出當年在劇中扮護士的照片，引來網友回應：「郁方美是自然的美，沒有修整及自信的美。這很難得及珍貴」，她則自首說：「呃⋯⋯偶爾還是有打打醫美什麼的啦」，其他人也讚：「女人愛美很正常，適度的醫美是對自己的尊重，我們喜歡不太過，但剛剛好的郁小芳」、「看著現在的妳！反而覺得妳沒有太多的改變耶，依然這麼容光煥發、反而更漂亮、更有智慧。而且非常的上相」。

郁方發文。（圖／翻攝自好門媳婦的秘密生活郁小方臉書）

日前王力宏離婚，李靚蕾拋出長文揭露兩人婚變真相，指王力宏聲稱答應免費讓前妻與3個孩子住豪宅18年，引來郁方憤怒說：「我就問問…你會希望你的女兒將來長大之後遇到這樣的事嗎？」近日作家黃大米分享自己認為王力宏道歉的最完美版本，「我承認我有召妓、約砲，我很對不起李靚蕾，我做不到一個好丈夫的角色，所以我決定放靚蕾自由，不讓她繼續委屈，讓她可以找到幸福，這是我唯一能為她做的。我沒辦法當個很好的另外一半，但未來我們可以繼續當個好父母，謝謝你這麼多年的付出，祝福靚蕾找到幸福」，連郁方都忍不住稱讚說：「怎麼不早七天寫」。