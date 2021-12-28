農委會林務局自2019年推動林地經營變革，容許林下適度養蜂、段木香菇、栽培金線蓮等「林下經濟」品項以來，在維繫森林生態的前提下，已創造山村社區及原住民部落周邊綠色產業，整體經濟效益已達新台幣2000萬元以上。農委會林務局28日偕同林業試驗所宣布再納入台灣山茶為林下經濟新增品項。但考量生態及產量，經營區域以中、南部及東部為限。

此外，林務局也宣布開放保安林也可適用林下經濟經營，於顧及保安林功能前提下，容許保安林範圍私有地主或國有林承租人兼營，以惠益保安林周遭山村居民，更能強化林地林用誘因，也為消費市場帶來更多優質的森林產品。

林務局指出，台灣山茶為國內唯一可作為飲用的原生茶種，其在闊葉樹林下或針葉樹林下均能生長良好，栽植3年後，於每年春、夏時期以人工採取嫩芽（一心二葉），當天採收的茶菁需運送至製茶廠做立即處理。

林下經濟規範，經營茶樹須維持其自然生長，不可以截幹矮化、嫁接及淨土等慣行農法經營；一年可機械除草二次至三次，修剪的地被植物與林木的枯枝落葉應提供林地養分循環，不需要額外施肥。此外，每案的經營培育面積暫以2公頃為限（視後續林地實際經營情形，滾動式檢討），在上層造林木之行列間，以順坡及單一條列式栽植，株行距為1.5公尺乘1.5公尺（每公頃栽植株數為1111株）。

林務局也另外指出，目前國內林地經編入為保安林者，共計524號，其中屬於林農承租面積近22000公頃，除供國土保安的公益性價值外，亦有供林下經營森林副產品的潛力，惟以往礙於法規限制無法容許。

林務局歷經1年多跨部會協調後，內政部已鬆綁修正非都市土地使用管制規定，在保安林範圍新增國土保安用地「林下經濟經營使用」容許項目，農委會並於2021年11月19日修正發布「林下經濟經營使用審查作業要點」規定。因此，自即日起，保安林範圍的國土保安用地所有權人或合法使用權人，可就近向該管之鄉（鎮、市、區）公所、實驗林管理處或林務局各林管處申請經營。

林務局局長林華慶說明，發展林下森林副產物的複合經營模式，內涵在於分享森林生態系的多元服務價值，以營造及維護森林、永續經營及里山精神為核心指標。

林務局也進一步指出，林下經濟的容許品項，均經林試所評估栽培或生產方式，不致破壞林木生長及森林生態，且具有經濟收益者，才會被列入林下經濟容許的經營項目。

台灣原生山茶原生育地主要為中、南部及東部的原始森林，因葉片具有蜜香、肉桂、菇蕈、杏仁及咖啡等特殊氣味，其茶品極具地方特色，然而野外族群稀少，產量有限。在維護台灣山茶基因多樣性與產業收益的前提下，僅以中部（苗栗、臺中、南投、雲林、彰化）【眉原山品系】、南部（嘉義、台南、高雄、屏東）【六龜品系】及東部（花蓮及臺東）【永康山品系】，開放當地林農進行林下種植。

即日起，林務局指出，有意經營林下經濟的林農、部落或農民團體可向所在地之鄉（鎮、市、區）公所、實驗林管理處或林務局各林管處提出申請，共同創造林業加值，促進公、私有林經營的永續發展。