捲帶式覆晶薄膜（Tape-COF）載板廠易華電(6552)因面板廠拉貨意願趨守，對2021年第四季營運轉趨保守看待，不過，受惠穿戴式裝置需求強勁，抵銷智慧型手機需求疲軟部分影響，預期2022年首季淡季營運將優於往年季節性水準。

易華電股價24日放量攻頂，昨（27）日續攻高觸及58.4元的1個月高點，惟隨後因賣壓出籠壓回收黑2.22％，今（28）日開高上漲2.1％後賣壓再度出籠，隨即翻黑下跌1.57％至56.3元，表現偏弱。三大法人近日偏空操作，昨日賣超156張。

易華電受惠產品需求增加，2021年前三季營運顯著回升，在業內外皆美挹注下，稅後淨利2.82億元、年增達近1.11倍，每股盈餘3.4元，雙創僅次於2019年的同期次高。不過，11月自結合併營收2億元，月減達16.83％、年減0.43％，降至近21月低點。

累計易華電前11月合併營收27.92億元，仍較去年同期24.43億元成長達14.27％，續創僅次於2019年的同期次高。公司表示，由於原物料及零件等價格續揚，面板廠自本季起開始進行庫存及產線調整，拉貨意願轉趨謹慎，故對第四季營運轉趨保守看待。

投顧法人指出，面板廠自第三季末起削減重複訂單，加上第四季起中國大陸智慧手機品牌進入機種過渡期、中階手機需求較弱，但在強勁的穿戴式裝置需求填補部分缺口下，預期易華電第四季至明年首季營收將溫和下滑，表現優於以往季節性水準。

易華電預期，大尺寸面板的庫存回補周期將在明年首季末啟動。而面板解析度升級、智慧手機面板驅動IC（DDIC）接腳數增加，預期雙面法及塑膠基板覆晶（COP）技術將成為未來主流解決方案。

不過，因COP技術邊框尺寸較大、成本效益較差且良率較低，投顧法人指出，韓系面板廠正開發單面半加成法技術，預期將提升自製覆晶薄膜載板採用率，使易華電有機會自其他面板廠獲得更多訂單，將密切關注相關進展，並預期上述解決方案最快可在2023年出貨。

同時，投顧法人認為，易華電預期應用於miniLED顯示面板的雙面製程技術，將成為覆晶薄膜載板業務的中期成長動能，且明年下半年起將開始小量出貨。