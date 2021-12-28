華碩（2357）持續深化布局智慧醫療領域，近日再宣布與臺北榮總簽訂智慧醫療合作意向書，結合雙方分別於資通訊及醫療產業的跨領域優勢，共同發展尖端AI醫療服務，建置以患者為中心的智慧醫院。

由華碩AI研發中心（ASIC）開發以雲端軟體服務（SaaS）為核心的「智慧病歷平台」，運用最新ASR語音辨識、NLU自然語言理解、深度學習及大數據分析等AI技術，將門診、急診、住院等醫病互動過程中，所擷取的重要症狀關鍵字與病史資訊，自動轉為結構化病歷進行即時的初步分析，以支援臨床決策，並大幅提升醫療協作效率與照護品質，協助推動智慧醫療轉型。

華碩董事長施崇棠表示，華碩積極發展智慧醫療應用，期待與北榮的產研策略合作，能深化台灣在醫療與雲端軟體兩大領域的國際能見度。雙方共創智慧醫療服務平台，開拓具實作成績的智慧醫療新里程碑，引領醫療數位轉型。

北榮院長許惠恒指出，整合醫療人工智慧與電子病歷系統，不但能提升醫療品質及醫院營運效能，也將推展精準醫療與精準健康，打造台灣下一個世界級領導產業。

北榮近年成立智慧醫療委員會及醫療人工智慧發展中心，推動人工智慧門診、人工智慧日照中心等創新業務，並積極切入未來醫院智慧化發展、老化疾病等醫療專科之精準醫學轉譯研究，與臨床落地應用產學合作成果。