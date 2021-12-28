日勝生(2547)實施庫藏股制，買回區間價8~13元，預定買回2萬張，今日多頭反應冷淡，股價貼近平盤狹幅震盪。

今日傳出台積電考慮在台中設廠，日勝生指出，公司提早布局台中，去年12月簽訂台中綠捷「文心崇德站」及「文心櫻花站」開發案後，今年9月也簽訂南屯站聯開案，土地面積約771坪，預計興建地下5層、地上27層地標綠建築，規畫299戶住宅與3戶店面，總樓地板面積約11070坪。

日勝生加速數位轉型，推案、水務、康養事業齊頭並進，旗下的日鼎水務，建造管理桃園北區水資源回收中心及下水道系統BOT案，2020年廢水處理量已達1700多萬噸。2021年持續建設桃園污水處理系統，第三季接管戶數已超過10.4萬戶。

在康養事業方面，日勝生今年在三芝推出「日初不老莊園」，規畫15坪、18坪、27坪樂齡住宅，結合樂陶居康養服務，全園區規畫出售型713住宅戶與出租型168住房單位，搶攻樂齡住宅市場商機。